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torres elétricas: teste em tamanho real

Fábrica de Linhares se prepara para fornecer torres de 5G ao mercado

Nesta edição do quadro, Evandro Milet recebe o diretor comercial e de marketing da Brametal, Alexandre Queiroz Schmidt

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:23

Publicado em 

26 out 2020 às 16:23
Fábrica da Brametal em Linhares (ES) Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN Inovação, com Evandro Milet, o destaque da indústria 4.0 vem da cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Por lá, a empresa Brametal, fabricante de estrutura metálicas para a geração de energia e telecomunicações, abriga uma estação de testes que permite auxiliar na validação do cálculo e do detalhamento de projetos de torres de energia, onde se faz necessária a realização de testes de carregamento, como locais de difícil acesso. Um protótipo, em escala real, é submetido a ensaios de carga, destrutivos ou não, na estação de testes. Quem participa da conversa, e traz detalhes do assunto, é Alexandre Queiroz Schmidt, diretor comercial e de marketing da Brametal e presidente da Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM). Ele analisa como a empresa também está atenta a fornecer as torres para a implantação da telefonia 5G no Brasil E traz uma curiosidade: as torres da linha de transmissão da Usina de Belo Monte foram feitas e testadas no Espírito Santo para uma carga inédita de 1.000 kV. Ouça!
CBN Inovação - 26-10-20

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