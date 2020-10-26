Fábrica de Linhares se prepara para fornecer torres de 5G ao mercado

Nesta edição do CBN Inovação, com Evandro Milet, o destaque da indústria 4.0 vem da cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Por lá, a empresa Brametal, fabricante de estrutura metálicas para a geração de energia e telecomunicações, abriga uma estação de testes que permite auxiliar na validação do cálculo e do detalhamento de projetos de torres de energia, onde se faz necessária a realização de testes de carregamento, como locais de difícil acesso. Um protótipo, em escala real, é submetido a ensaios de carga, destrutivos ou não, na estação de testes. Quem participa da conversa, e traz detalhes do assunto, é Alexandre Queiroz Schmidt, diretor comercial e de marketing da Brametal e presidente da Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM). Ele analisa como a empresa também está atenta a fornecer as torres para a implantação da telefonia 5G no Brasil E traz uma curiosidade: as torres da linha de transmissão da Usina de Belo Monte foram feitas e testadas no Espírito Santo para uma carga inédita de 1.000 kV. Ouça!