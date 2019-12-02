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CBN INOVAÇÃO

ES tem avanço para contratação de startups pelo poder público

O respaldo para a contratação veio através de uma nova lei que ampara o poder público além da Lei das Licitações

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 19:49

Publicado em 

02 dez 2019 às 19:49
Startup Crédito: Reprodução/Pixabay
Para o setor público conseguir contratar soluções inovadoras ainda se mostra um desafio em várias esferas de governo no Brasil. O Espírito Santo avança em iniciativas nessa direção, como mostra o quadro "CBN Inovação", junto com o comentarista Evandro Millet e Pedro Trindade, Gerente de Processos e Projetos da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). Segundo o gerente, a Lei Estadual 929/2019, cria segurança jurídica e condições operacionais para contratação de soluções inovadoras no âmbito do Poder Executivo Estadual e trata-se de uma solução inédita no País. Confira:
CBN Inovação - 02-12-19
Características:
- Solução inédita no País;
- Cria um valor máximo para a contratação (contrato de fomento, limitado a R$ 80.000,00);
- Após o contrato de fomento, caso a solução seja eficaz, o Estado poderá contratar a solução por um período de até 36 meses e com valor máximo de 5 vezes o que foi estabelecido no contrato de fomento;
- Estabelece prazo máximo;
- Possibilita que o “mercado” apresente propostas de soluções inovadoras;
- Processo transparente, necessidade de chamamento público;
- Permite ampla participação na construção de soluções inovadoras; 
- Responsabiliza erro grosseiro ou dolo por parte do agente público.

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