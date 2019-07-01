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CBN INOVAÇÃO

ES se destaca no mercado de inovação da indústria da cachaça

No Espírito Santo, estudos avançam na inovação do setor, como uma pesquisa que fez a modificação genética de leveduras que impactam na qualidade da produção

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 19:58

Publicado em 

01 jul 2019 às 19:58
Nesta edição do CBN Inovação, a gente fala sobre novidades na área de cachaça. A bebida é um símbolo da cultura nacional e só recentemente vem sendo vista como um produto de alta relevância econômica. No Espírito Santo, estudos avançam na inovação do setor, como uma pesquisa que fez a modificação genética de leveduras que impactam na qualidade da produção.
Com a recente criação do Comitê Nacional da Cachaça, um novo cenário se desenha para o produto e o Estado tem todo o potencial para se desenvolver, com papel essencial da Ufes e do Ifes. Para falar sobre o assunto, Evandro Milet recebe no estúdio da CBN Vitória o professor da Ufes e membro do Comitê Nacional da Cachaça, Eustáquio de Castro. Acompanhe!
CBN INOVAÇÃO - 01-07-19

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