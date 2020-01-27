Entenda como sensores transformam setores da agricultura aos carros

Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet aponta como os sensores estão fazendo uma revolução no universo da Internet das Coisas. O comentarista destaca, por exemplo, que os agricultores usam 70% da água doce do mundo, mas 60% é desperdiçada devido a sistemas de irrigação com vazamento ou inadequados. Sensores de pressão podem medir a umidade do solo. Além disso, cidades inteligentes podem dispor de sensores magnéticos em vagas de estacionamento e medir o fluxo de veículos nas ruas. Os futuristas veículos autônomos exigem sensores de força, carga, tensão, torque e movimento. Confira: