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CBN INOVAÇÃO

Entenda como sensores transformam setores da agricultura aos carros

O impacto da chamada Internet das Coisas influencia também as cidades

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 20:16

Publicado em 

27 jan 2020 às 20:16
Sensores nos carros: modernização Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet aponta como os sensores estão fazendo uma revolução no universo da Internet das Coisas. O comentarista destaca, por exemplo, que os agricultores usam 70% da água doce do mundo, mas 60% é desperdiçada devido a sistemas de irrigação com vazamento ou inadequados. Sensores de pressão podem medir a umidade do solo. Além disso, cidades inteligentes podem dispor de sensores magnéticos em vagas de estacionamento e medir o fluxo de veículos nas ruas. Os futuristas veículos autônomos exigem sensores de força, carga, tensão, torque e movimento. Confira:
CBN Inovação - 27-01-20

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