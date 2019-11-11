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Empresas capixabas vão desenvolver tecnologia para gigante petroleira

Entenda como a inovação desenvolvida no ES pode ter impacto na cadeia econômica

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 20:02

Publicado em 

11 nov 2019 às 20:02
Entenda como a inovação desenvolvida no ES pode ter impacto na cadeia econômica Crédito: Arquivo-Agência Brasil
Duas empresas capixabas venceram o contrato de inovação de uma gigante multinacional com expertise na produção de energia. Elas vão desenvolver dois projetos ligados à exploração de petróleo em águas profundas. Esse é mais um passo para que o Espírito Santo entrar na rota da inovação e do desenvolvimento de novas tecnologias. As capixabas Mogai e a Factum vão produzir tecnologias que serão utilizadas pela Repsol Sinopec, de origem espanhola e chinesa. É sobre esse assunto que conversamos com o comentarista Evandro Milet e o CEO da Mogai Franco Machado. Ouça as explicações: 
 
CBN Inovação - 11-11-19

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