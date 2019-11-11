Empresas capixabas vão desenvolver tecnologia para gigante petroleira

Duas empresas capixabas venceram o contrato de inovação de uma gigante multinacional com expertise na produção de energia. Elas vão desenvolver dois projetos ligados à exploração de petróleo em águas profundas. Esse é mais um passo para que o Espírito Santo entrar na rota da inovação e do desenvolvimento de novas tecnologias. As capixabas Mogai e a Factum vão produzir tecnologias que serão utilizadas pela Repsol Sinopec, de origem espanhola e chinesa. É sobre esse assunto que conversamos com o comentarista Evandro Milet e o CEO da Mogai Franco Machado. Ouça as explicações: