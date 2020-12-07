Empresas capixabas de tecnologia se aprimoram para aporte de capital

Tecnologia Crédito: Pixabay

Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet traz como destaque que as empresas do Espírito Santo da área de tecnologia poderão ter aporte de capital com fundos de investimentos, que vão permitir com que elas se destaquem no mercado.

Isso porque foi apresentado um edital da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes), desenvolvido pela Associação Capixaba de Tecnologia ('ACT!ON'), que trata da preparação de empresas de Tecnologia da Informação (TI) para negociação com Fundos de Investimentos em Participações (Fip), com o foco na captação de investimentos de risco.

Emílio Augusto Barbosa, que atua enquanto presidente da Associação Capixaba de Tecnologia, participa da conversa e traz detalhes do edital e seus benefícios às empresas.

"A nossa Associação é a forma de representação das empresas de tecnologia do Espírito Santo, de base tecnológica do Estado. Temos a representação sindical, mas também representamos todas as empresas de base tecnológica. Esse projeto, de aporte, foi uma demanda nossa pra Fapes, num fundo que tem várias iniciativas ligadas à inovação, nós fizemos uma proposta para que fosse apresentada uma capacitação para empresas pudessem se relacionar com fundos de investimentos", explica.

"Percebíamos que as empresas capixabas tinham soluções inovadoras, produtos, visibilidade desses produtos, mas quando se inicia a negociação entre a empresa e o fundo de investimento, ela estava pouco preparada para essa relação - não só do ponto de vista de investimento, mas como é se relacionar com esse fundo, mas sobre modelo de negócios, por exemplo. Essas questões não eram bem trabalhadas nas empresas. A ideia é criar uma capacitação, que inclui mentorias paras as empresas, e essa capacitação vai abordar vários aspectos dessa relação", finaliza. Acompanhe as explicações completas!