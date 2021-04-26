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"GIGANTE DO INTERIOR"

Empresa de Baixo Guandu inova na logística e lidera mercado nacional

Evandro Milet conversa com o CEO da Frete Rápido, Mário Rodrigues

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 16:25

Publicado em 

26 abr 2021 às 16:25
Empresa capixaba é líder em logística inteligente na América Latina Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet conversa com Mário Rodrigues, CEO da Frete Rápido. A empresa foi fundada em 2015, na cidade de Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. De lá pra cá, com o apoio de alta tecnologia, já atua em todo o Brasil e é o primeiro HUB de transporte 100% cloud da América Latina. A "Frete Rápido" fornece soluções de pré-venda, pós-venda, tracking e gestão, com base na inteligência logística.
CBN Inovação - 26-04-21.mp3
A empresa tem certificações internacionais e recebeu o selo de responsabilidade social do Pacto Global da Organização da Nações Unidas (ONU). Ouça.

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