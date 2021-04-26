Empresa de Baixo Guandu inova na logística e lidera mercado nacional

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet conversa com Mário Rodrigues, CEO da Frete Rápido. A empresa foi fundada em 2015, na cidade de Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. De lá pra cá, com o apoio de alta tecnologia, já atua em todo o Brasil e é o primeiro HUB de transporte 100% cloud da América Latina. A "Frete Rápido" fornece soluções de pré-venda, pós-venda, tracking e gestão, com base na inteligência logística.