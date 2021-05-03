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Edital para desvendar projetos de inovação em saúde no Espírito Santo

Evandro Milet conversa com a diretora de Inovação e Tecnologia do Sesi/Senai, Juliana Gavini

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 15:41

Publicado em 

03 mai 2021 às 15:41
Findeslab da Findes, na Reta da Penha, é um espaço de inovação Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet conversa com a diretora de Inovação e Tecnologia do Sesi/Senai, Juliana Gavini. O tema em destaque é o Sesi Tech - edital criado para estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras direcionadas para Saúde e Segurança do Trabalho (SST) na indústria capixaba. O edital de inovação é o Sesi Tech. As inscrições vão até 15 de maio e serão R$ 2 milhões de aporte em recursos não reembolsáveis de cooperação no desenvolvimento de soluções inovadoras em processos e produtos para atender às demandas industriais.
CBN Inovação - 03-05-21.mp3
A chamada é destinada a startups e empresas industriais de qualquer porte. Ouça.

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