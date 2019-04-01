Ecossistema de inovação potencializa startups no ES

Que as tecnologias estão transformando o ambiente de trabalho já não é segredo. Mas nesta edição do CBN Inovação o comentarista Evandro Milet vai além e traz pra gente detalhes de uma iniciativa que também pretende modificar a comunicação tecnológica dos governos e startups. O Espírito Santo passou a contar, no final do ano passado, com um centro de inovação colaborativa multissetorial entre Governo, iniciativa privada, terceiro setor, academia, investidores, Sistema S e a comunidade. O espaço, denominado “Epicentro”, é um hub de Inovação que atua como um elo entre as empresas de solução tecnológica, startups e empreendedores com instituições de fomento à inovação.

Thales Dias, coordenador do Epicentro, explica que quando surge uma demanda de governo, por exemplo, o Epicentro é responsável por encontrar uma startup que possa atender a esta demanda e, dessa forma, é criado um processo para contratar a startup dentro dos trâmites legais. Dias também explica que o Espírito Santo tinha um ambiente de inovação frágil e uma iniciativa como essa fortalece a área.

“A partir disso foi feito um acordo de cooperação técnica entre os órgãos atuantes no hub que tem como finalidade a criação de alguns habitats de inovação para além de uma agenda comum. Com esse habitat de inovação, foi o escolhido o Epicentro que é um dos braços do Estado para o fortalecimento do ecossistema de inovação”, destaca. Confira a conversa no quadro CBN Inovação!