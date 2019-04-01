Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Inovação

Ecossistema de inovação potencializa startups no ES

Nesta edição do CBN Inovação, o comentarista Evandro Milet traz detalhes de uma iniciativa que também pretende modificar a comunicação tecnológica dos governos e startups

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 19:33

Publicado em 

01 abr 2019 às 19:33
Que as tecnologias estão transformando o ambiente de trabalho já não é segredo. Mas nesta edição do CBN Inovação o comentarista Evandro Milet vai além e traz pra gente detalhes de uma iniciativa que também pretende modificar a comunicação tecnológica dos governos e startups. O Espírito Santo passou a contar, no final do ano passado, com um centro de inovação colaborativa multissetorial entre Governo, iniciativa privada, terceiro setor, academia, investidores, Sistema S e a comunidade. O espaço, denominado “Epicentro”, é um hub de Inovação que atua como um elo entre as empresas de solução tecnológica, startups e empreendedores com instituições de fomento à inovação.
Thales Dias, coordenador do Epicentro, explica que quando surge uma demanda de governo, por exemplo, o Epicentro é responsável por encontrar uma startup que possa atender a esta demanda e, dessa forma, é criado um processo para contratar a startup dentro dos trâmites legais. Dias também explica que o Espírito Santo tinha um ambiente de inovação frágil e uma iniciativa como essa fortalece a área.
“A partir disso foi feito um acordo de cooperação técnica entre os órgãos atuantes no hub que tem como finalidade a criação de alguns habitats de inovação para além de uma agenda comum. Com esse habitat de inovação, foi o escolhido o Epicentro que é um dos braços do Estado para o fortalecimento do ecossistema de inovação”, destaca. Confira a conversa no quadro CBN Inovação!
CBN Inovação - 01-04-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados