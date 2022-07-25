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CBN Inovação

Ecossistema de inovação no ES está em ritmo acelerado

Ouça a conversa completa com Evandro Milet

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 17:52

Publicado em 

25 jul 2022 às 17:52
Inovação
Inovação Crédito: Freepik
O ecossistema de inovação do Espírito Santo está em ebulição. Como se fora uma grande startup pegou tração, após muitos anos de MVP, com avanços e pilotagens e começa a escalar. Desde 2018, a Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI) prepara o ambiente para um novo ciclo econômico do Estado. Tema para Evandro Milet, nesta edição do CBN Inovação.
Coordenada pela Findes, a MCI nasceu de parceria e articulação de representantes do Setor Produtivo (ArcelorMittal, Suzano, Petrobras, Vale e EDP); Governo do Estado (Sedes, Secti, Seag, Secult, Seger e Fapes), instituições (Findes, Sebrae, ES em Ação, TecVitória, Sincades e Vale da Moqueca) e academia (Ufes, Ifes, UVV, Multivix, Faesa e Sinepe-ES).
A MCI estabeleceu metas para 2030: posicionar o Espírito Santo entre os cinco Estados mais inovadores do Brasil, alcançar mil startups no ES e ter 20% de empresas baseadas em tecnologia e inovação entre as 200 maiores empresas do Estado. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 25-07-22

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