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CBN Inovação

E-commerce no País ainda é pequeno se comparado a outros países

Nesta edição do quadro CBN Inovação, Evandro Milet explica o que está acontecendo no exterior e fala sobre a entrada de sites de e-commerce em novos setores

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 18:53

Publicado em 

08 abr 2019 às 18:53
O comércio eletrônico, popularmente conhecido como e-commerce, se tornou comum na vida dos brasileiros, mas você sabia que esse setor no país é muito pequeno se comparado a outros países? Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet explica o que está acontecendo no exterior e fala sobre a entrada de sites de e-commerce em novos setores. Internacionalmente, um dos efeitos já sentido nesse segmento é que os shopping centers estão em decadência, em países como os Estados Unidos, devido ao crescimento do mercado on-line. De acordo com o banco Credit Suisse, 20% a 25% dos shopping centers no País devem fechar no espaço de cinco anos. Confira!
CBN Inovação - 08-04-19.mp3

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