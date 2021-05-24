Do grão à xícara: plataforma capixaba rastreia a produção de café

Não é segredo para ninguém que o café é paixão nacional. Mas o processo que envolve o "cafézinho", do plantio à mesa, pode ser desconhecido pela maior dos consumidores. É por isso que uma startup capixaba desenvolveu uma plataforma para rastrear o café do grão à xícara, gerindo toda a cadeia de produção e comercialização da bebida. Assunto para Evandro Milet, que nesta edição do CBN Inovação conversa com o CEO da Sensora, Wagner Araújo, criador da "Conecta Farm", que faz a conexão entre produtores e a cadeia da cafeicultura. Ouça: