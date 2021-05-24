Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Inovação

Do grão à xícara: plataforma capixaba rastreia a produção de café

Evandro Milet conversa com o CEO da Sensora, Wagner Araújo

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 17:35

Publicado em 

24 mai 2021 às 17:35
Plataforma auxilia na gestão da produção do café
Plataforma auxilia na gestão da produção do café Crédito: Cooabriel
Não é segredo para ninguém que o café é paixão nacional. Mas o processo que envolve o "cafézinho", do plantio à mesa, pode ser desconhecido pela maior dos consumidores. É por isso que uma startup capixaba desenvolveu uma plataforma para rastrear o café do grão à xícara, gerindo toda a cadeia de produção e comercialização da bebida. Assunto para Evandro Milet, que nesta edição do CBN Inovação conversa com o CEO da Sensora, Wagner Araújo, criador da "Conecta Farm", que faz a conexão entre produtores e a cadeia da cafeicultura. Ouça:
CBN Inovação - 24/05/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados