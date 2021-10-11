Ditados populares já não valem para mercado da inovação; entenda por quê

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet continua sua análise sobre os ditados populares e por que eles já não valem no mundo da transformação digital. Ouça:
CBN Inovação - 11/10/2021
Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 17:59
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