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CBN Inovação

Ditados populares já não valem para mercado da inovação; entenda por quê

A análise é de Evandro Milet

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 17:59

Publicado em 

11 out 2021 às 17:59
O hub Base27 pretende ampliar o suporte e acelerar startups e ideias em fase de desenvolvimento no ES
O hub Base27 pretende ampliar o suporte e acelerar startups e ideias em fase de desenvolvimento no ES Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet continua sua análise sobre os ditados populares e por que eles já não valem no mundo da transformação digital. Ouça:
CBN Inovação - 11/10/2021

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