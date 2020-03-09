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CBN INOVAÇÃO

De petróleo a carro autônomo: conheça iniciativas de inovação na Ufes

Ufes está entre as Top 75 Universidades Ibero-americanas e 39 Latino-americanas em pesquisa, considerando o número de publicações indexadas

Publicado em 09 de Março de 2020 às 17:44

Publicado em 

09 mar 2020 às 17:44
Ufes - Universidade Federal do Espírito Santo Crédito: Ufes / Divulgação
Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet traz para a conversa o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Neyval Costa Reis Jr. Em destaque, as iniciativas que estão sendo desenvolvidas na Universidade para aliar demandas de grandes empresas que atuam no estado com o conhecimento de alunos da instituição.
Entre os destaques estão o "LabPetro", Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Petróleos que auxilia na demanda de pesquisas relacionadas às análises químicas de óleos brutos; estudos de perfis físico-químicos, testes e desenvolvimento de produtos químicos, produção de resíduos e águas de formação. Outro também são os trabalhos realizados no NEMOG, o Núcleo de Estudos em Escoamento e Medição de Óleo e Gás. Costa também destaca a parceria da Ufes junto à Embraer e o projeto que levou ao desenvolvimento do carro autônomo.
"Também vamos ter nossa primeira incubadora para reunir essas ideias e impulsionar o modelo startup juntamente com o projeto dos alunos. Inicialmente vão ser 10 incubadas", diz. Ouça a conversa completa:
CBN Inovação - 09-03-20

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