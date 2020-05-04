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CBN INOVAÇÃO

Da educação ao entretenimento: como será o mundo pós-pandemia?

Confira a análise do comentarista Evandro Milet

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 17:26

Publicado em 

04 mai 2020 às 17:26
Coronavirus - geralt - Pixabay Crédito: Geralt - Pixabay
Nesta edição do CBN Inovação o comentarista Evandro Milet aponta como o mundo pós-pandemia do coronavírus passará por fortes transformações. Evandro aponta, por exemplo, que aumenta a curiosidade sobre o que será o novo normal depois da pandemia, pelo menos enquanto não existir uma vacina. "Todos de máscara, mantendo distância uns dos outros, desconfiados de botões de elevadores e maçanetas e com medo de aglomerações", explica. Outro exemplo prático: "vamos eliminar os trabalhos em grupo, sempre recomendados nas boas práticas?", questiona.
Ele vai além: "Os restaurantes conseguirão separar as mesas para uma distância segura? Você vai pegar o cardápio despreocupado? Como os garçons vão servir a dois metros de distância?", finaliza. O universo do delivery, do entretenimento (com a filmagem de filmes e novelas) e da educação são outros exemplos trazidos. Confira a análise completa:
CBN INOVAÇÃO - 04-05-20

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