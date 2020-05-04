Da educação ao entretenimento: como será o mundo pós-pandemia?

Nesta edição do CBN Inovação o comentarista Evandro Milet aponta como o mundo pós-pandemia do coronavírus passará por fortes transformações. Evandro aponta, por exemplo, que aumenta a curiosidade sobre o que será o novo normal depois da pandemia, pelo menos enquanto não existir uma vacina. "Todos de máscara, mantendo distância uns dos outros, desconfiados de botões de elevadores e maçanetas e com medo de aglomerações", explica. Outro exemplo prático: "vamos eliminar os trabalhos em grupo, sempre recomendados nas boas práticas?", questiona.