Crise do coronavírus exige adaptação por parte das empresas

Ao longo das últimas edições do CBN Inovação, o comentarista Evandro Milet nos apresentou como o momento de pandemia do coronavírus está influenciado em transformações digitais por todo o mundo e mexido na rotina de setores industriais, de medicina e telecomunicações, por exemplo. Nesta segunda-feira (13), Milet nos apresenta, em especial, a realidade, o dia a dia, das empresas.