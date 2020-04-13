Crise do coronavírus exige adaptação por parte das empresas

Ao longo das últimas edições do CBN Inovação, o comentarista Evandro Milet nos apresentou como o momento de pandemia do coronavírus está influenciado em transformações digitais por todo o mundo e mexido na rotina de setores industriais, de medicina e telecomunicações, por exemplo. Nesta segunda-feira (13), Milet nos apresenta, em especial, a realidade, o dia a dia, das empresas.
Afinal, o que as empresas no mercado estão fazendo para inovar nesse ambiente tão complicado? O comentarista explica que, mesmo diante das dificuldades, existem oportunidades nesse novo ambiente e empresários e empreendedores devem ficar atentos ao pós pandemia e como aproveitar o "boom" virtual para pensar em novas formas de comunicação junto aos seus públicos. Confira:
PODCAST - CBN INOVAÇÃO - 13-04-20