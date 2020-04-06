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CBN INOVAÇÃO

Coronavírus e a transformação imposta ao ano de 2020

Entenda como a crise do coronavírus é o cisne negro do ano

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 20:25

Publicado em 

06 abr 2020 às 20:25
A Arte da Inovação Crédito: A Arte da Inovação
Nesta edição do "CBN Inovação" o comentarista Evandro Milet traz como destaque a crise do coronavírus pelo mundo e a chamada Teoria do Cisne Negro. No livro "A Lógica Do Cisne Negro", de Nassim Taleb, o autor fala de eventos que acontecem na história e que têm as seguintes características: são imprevisíveis, impactantes e explicáveis. Nesse cenário, aparece o coronavírus e as transformações que a doença tem trazido neste ano de 2020. Seja na área da saúde, passando pelas transformações digitais e chegando às discussões ambientais. "O mundo sairá dessa crise mais antenado com a possibilidade de novos cisnes negros", explica Evandro. Confira:
CBN INOVAÇÃO - 06-04-20

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