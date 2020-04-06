Coronavírus e a transformação imposta ao ano de 2020

Nesta edição do "CBN Inovação" o comentarista Evandro Milet traz como destaque a crise do coronavírus pelo mundo e a chamada Teoria do Cisne Negro. No livro "A Lógica Do Cisne Negro", de Nassim Taleb, o autor fala de eventos que acontecem na história e que têm as seguintes características: são imprevisíveis, impactantes e explicáveis. Nesse cenário, aparece o coronavírus e as transformações que a doença tem trazido neste ano de 2020. Seja na área da saúde, passando pelas transformações digitais e chegando às discussões ambientais. "O mundo sairá dessa crise mais antenado com a possibilidade de novos cisnes negros", explica Evandro. Confira: