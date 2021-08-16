Cooperativa de saúde do ES abre desafios internos para análise de startups

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet recebe Camila Gomes, coordenadora de Inovação da Unimed Vitória! Em destaque o "Pulsar Projetos", que busca startups para aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados pela empresa do setor de saúde por meio de inovação e colaboração. As inscrições de iniciativas vai até 27 de agosto, em quatro eixos, chamados "desafios". Ouça o quadro completo: