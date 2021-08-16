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CBN Inovação

Cooperativa de saúde do ES abre desafios internos para análise de startups

Evandro Milet conversa com Camila Gomes, coordenadora de Inovação da Unimed Vitória

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 17:40

Publicado em 

16 ago 2021 às 17:40
Unimed Vitória
Unimed Vitória Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet recebe Camila Gomes, coordenadora de Inovação da Unimed Vitória! Em destaque o "Pulsar Projetos", que busca startups para aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados pela empresa do setor de saúde por meio de inovação e colaboração. As inscrições de iniciativas vai até 27 de agosto, em quatro eixos, chamados "desafios". Ouça o quadro completo:
CBN Inovação - 16-08-21.mp3
- OS DESAFIOS:
- DESAFIO 1: Desenvolvimento de soluções (app e Whatsapp) para agendamento on-line e relacionamento.
- DESAFIO 2: Desenvolvimento de solução de IA para a ADUVI (Assistência domiciliar Unimed Vitória).
- DESAFIO 3: Desenvolvimento de solução para aperfeiçoar a efetividade da gestão e regulação de pacientes hospitalizados.
- DESAFIO 4: Sistematização do referenciamento de procedimentos para prestadores adequados (inteligência por produto).

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