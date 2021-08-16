Cooperativa de saúde do ES abre desafios internos para análise de startups

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet recebe Camila Gomes, coordenadora de Inovação da Unimed Vitória! Em destaque o "Pulsar Projetos", que busca startups para aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados pela empresa do setor de saúde por meio de inovação e colaboração. As inscrições de iniciativas vai até 27 de agosto, em quatro eixos, chamados "desafios". Ouça o quadro completo:
CBN Inovação - 16-08-21.mp3
- OS DESAFIOS:
- DESAFIO 1: Desenvolvimento de soluções (app e Whatsapp) para agendamento on-line e relacionamento.
- DESAFIO 2: Desenvolvimento de solução de IA para a ADUVI (Assistência domiciliar Unimed Vitória).
- DESAFIO 3: Desenvolvimento de solução para aperfeiçoar a efetividade da gestão e regulação de pacientes hospitalizados.
- DESAFIO 4: Sistematização do referenciamento de procedimentos para prestadores adequados (inteligência por produto).