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CBN Inovação

Consumidor faz a diferença: entenda o conceito ESG e seu impacto no dia a dia

As explicações são do comentarista Evandro Milet

Publicado em 14 de Março de 2022 às 18:27

Publicado em 

14 mar 2022 às 18:27
Inovação, startup
Inovação Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN Inovação", Evandro Milet traz como destaque o tema que envolve a sigla ESG. O termo Environmental, Social and Governance (ESG – sigla em inglês) ou Ambiental, Social e Governança (ASG — em português) tornou-se uma forma de definir se as operações das empresas são socialmente responsáveis, sustentáveis e corretamente gerenciadas. Isso porque o conceito é usado para descrever o quanto um negócio busca meios de minimizar seus impactos ao meio ambiente, se preocupa com as pessoas e adota boas práticas administrativas. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 14-03-22.mp3

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