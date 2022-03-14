Consumidor faz a diferença: entenda o conceito ESG e seu impacto no dia a dia

Nesta edição do "CBN Inovação", Evandro Milet traz como destaque o tema que envolve a sigla ESG. O termo Environmental, Social and Governance (ESG – sigla em inglês) ou Ambiental, Social e Governança (ASG — em português) tornou-se uma forma de definir se as operações das empresas são socialmente responsáveis, sustentáveis e corretamente gerenciadas. Isso porque o conceito é usado para descrever o quanto um negócio busca meios de minimizar seus impactos ao meio ambiente, se preocupa com as pessoas e adota boas práticas administrativas. Ouça a conversa completa!