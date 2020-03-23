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CBN INOVAÇÃO

Conheça os impactos do coronavírus no mundo digital

Negócios ligados à tecnologia e trabalho remoto estão no centro das discussões atuais

Publicado em 23 de Março de 2020 às 19:00

Publicado em 

23 mar 2020 às 19:00
 
Inovação, tecnologia, criatividade Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet traz a análise de como o avanço nos casos de coronavírus também vão influenciar no meio digital e da inovação. A tendência do home office, por exemplo, tão discutida nas últimas semanas, deve ganhar força pelo mundo. A telemedicina também é outra área que será observada com mais ênfase pelos especialistas. E o aplicativos "delivery" também devem ser influenciados pelo processo de digitalização. Como será o futuro desses negócios? Confira:
CBN INOVAÇÃO - 23-03-20

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