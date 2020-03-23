Conheça os impactos do coronavírus no mundo digital

Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet traz a análise de como o avanço nos casos de coronavírus também vão influenciar no meio digital e da inovação. A tendência do home office, por exemplo, tão discutida nas últimas semanas, deve ganhar força pelo mundo. A telemedicina também é outra área que será observada com mais ênfase pelos especialistas. E o aplicativos "delivery" também devem ser influenciados pelo processo de digitalização. Como será o futuro desses negócios? Confira: