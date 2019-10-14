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CBN INOVAÇÃO

Conheça o projeto de dessalinização de água para indústria no ES

Método vai reduzir uso da água bruta captada do Rio Santa Maria da Vitória

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 19:42

Publicado em 

14 out 2019 às 19:42
João Bosco Reis da Silva, Gerente Geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão Crédito: Pedro Cunha
Neste "CBN Inovação", o destaque é um projeto que permite dessalinizar a água do mar e usar na produção industrial no Espírito Santo. Quem participa da conversa é João Bosco Reis da Silva, Gerente Geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, responsável pelo projeto. A maior planta de dessalinização de água do Brasil tem capacidade de tirar o sal de até 500 mil litros de água do mar por hora (500 metros cúbicos/hora). A obra, que deve ficar pronta em 2021, contempla sistema de captação e bombeamento de água do mar, pré-tratamento com filtração, dessalinização por osmose reversa, armazenagem e distribuição da água produzida já dessalinizada. "Esse volume permite atender a uma demanda proporcional a 80 mil pessoas quando estiver em funcionamento", diz Bosco. Conheça mais sobre o projeto pioneiro no Espírito Santo na conversa com o comentarista Evandro Millet.
CBN Inovação - 14-10-19
Conheça mais:
- Durante a execução da obra, serão gerados 220 postos de trabalho. 
- Investimento é da ordem de R$ 50 milhões. 

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