Conheça o projeto de dessalinização de água para indústria no ES

Neste "CBN Inovação", o destaque é um projeto que permite dessalinizar a água do mar e usar na produção industrial no Espírito Santo. Quem participa da conversa é João Bosco Reis da Silva, Gerente Geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, responsável pelo projeto. A maior planta de dessalinização de água do Brasil tem capacidade de tirar o sal de até 500 mil litros de água do mar por hora (500 metros cúbicos/hora). A obra, que deve ficar pronta em 2021, contempla sistema de captação e bombeamento de água do mar, pré-tratamento com filtração, dessalinização por osmose reversa, armazenagem e distribuição da água produzida já dessalinizada. "Esse volume permite atender a uma demanda proporcional a 80 mil pessoas quando estiver em funcionamento", diz Bosco. Conheça mais sobre o projeto pioneiro no Espírito Santo na conversa com o comentarista Evandro Millet.