Conheça detalhes do programa de conexão entre startups e empresas do ES

Atenção startups capixabas! Foi lançado na última semana, o Area 9, novo programa de inovação aberta do Espírito Santo, que recebe inscrições de startups interessadas em participar do programa. Os inscritos passarão por uma fase de diagnóstico para identificar em qual fase do negócio estão e como podem ser ajudados pelo projeto. Não há limite de startups cadastradas e as inscrições podem ser feitas no site do Base27.
O Area 9 funcionará como uma rede de apoio para novos negócios, conectando atores importantes em diferentes fases do processo de amadurecimento, como outras startups, empresas e aceleradoras. É sobre esse assunto que Evandro Milet trata nesta edição do "CBN Inovação". Quem participa da conversa é a diretora de Inovação do Base27, Michele Janovik. Ouça a conversa completa!
CBN INOVAÇÃO - 21-03-22