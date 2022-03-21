Conheça detalhes do programa de conexão entre startups e empresas do ES

O Area 9 funcionará como uma rede de apoio para novos negócios, conectando atores importantes em diferentes fases do processo de amadurecimento, como outras startups, empresas e aceleradoras. É sobre esse assunto que Evandro Milet trata nesta edição do "CBN Inovação". Quem participa da conversa é a diretora de Inovação do Base27, Michele Janovik. Ouça a conversa completa!