Conheça as "trilhas" para impulsionar o negócio das startups

Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet traz como destaque as atividades desenvolvidas para impulsionar o ecossistema de staturps, que têm ganhado forte fôlego nos últimos anos. Quem participa da conversa é Samuel Graciolli, gestor de programas de startups e capital de risco do Sebrae. Na conversa, o especialista nos explica quais são as "trilhas" que devemos seguir para impulsionar o negócio. Ele destaca que o trabalho é feito em três grupos ou trilhas:
CBN Inovação - 18-11-19
CONHEÇA MAIS:
Primeira trilha: dicas dadas para a pessoa que quer iniciar, é para validar o problema e em seguida validar a solução que está propondo para o problema até chegar em um produto viável;
Segunda trilha: Trabalhar marketing digital, para que o produto se torne uma necessidade de mercado;
Terceira trilha: é preciso criar uma tese de investimentos, verificar o tipo de investimento e principalmente, em inglês, usamos até o termo "smart money", que é mais do que dinheiro, que por si só é o investimento mas você precisa buscar alguém que traga uma rede de contatos boas, entradas em outros mercados e estados.