Conheça as "trilhas" para impulsionar o negócio das startups

Entenda sobre o ecossistema das startups Crédito: StartupStockPhotos / Pixabay

Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet traz como destaque as atividades desenvolvidas para impulsionar o ecossistema de staturps, que têm ganhado forte fôlego nos últimos anos. Quem participa da conversa é Samuel Graciolli, gestor de programas de startups e capital de risco do Sebrae. Na conversa, o especialista nos explica quais são as "trilhas" que devemos seguir para impulsionar o negócio. Ele destaca que o trabalho é feito em três grupos ou trilhas:

Your browser does not support the audio element. CBN Inovação - 18-11-19

CONHEÇA MAIS:

Primeira trilha: dicas dadas para a pessoa que quer iniciar, é para validar o problema e em seguida validar a solução que está propondo para o problema até chegar em um produto viável;

Segunda trilha: Trabalhar marketing digital, para que o produto se torne uma necessidade de mercado;