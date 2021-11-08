Conheça as inovações que salvaram o home office na pandemia – e vieram pra ficar!

Ainda não está claro como será o "novo" escritório depois da pandemia, até porque há sérias dúvidas sobre se e quando poderemos agir como antigamente nos contatos, aglomerações, reuniões ou palestras em auditórios. Enquanto isso, empresas vão tentando adivinhar o futuro e a tendência mais aceita é o escritório híbrido, com algumas pessoas trabalhando presencialmente e outras remotamente ou todas trabalhando alguns dias no local e outros dias de forma remota. É sobre esse assunto que Evandro Milet trata nesta edição do CBN Inovação. Ouça: