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CBN Inovação

Conheça as inovações que salvaram o home office na pandemia – e vieram pra ficar!

As explicações são de Evandro Milet

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 19:13

Publicado em 

08 nov 2021 às 19:13
Teletrabalho, home office
Teletrabalho, home office Crédito: Pexels
Ainda não está claro como será o "novo" escritório depois da pandemia, até porque há sérias dúvidas sobre se e quando poderemos agir como antigamente nos contatos, aglomerações, reuniões ou palestras em auditórios. Enquanto isso, empresas vão tentando adivinhar o futuro e a tendência mais aceita é o escritório híbrido, com algumas pessoas trabalhando presencialmente e outras remotamente ou todas trabalhando alguns dias no local e outros dias de forma remota. É sobre esse assunto que Evandro Milet trata nesta edição do CBN Inovação. Ouça:
CBN Inovação - 08/11/2021

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