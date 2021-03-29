Conheça as características que distinguem líderes inovadores

Liderança é assunto do CBN Inovação! Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pexels

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet comenta as características que distinguem os líderes inovadores no mercado. O ponto de partida para a discussão é o livro "DNA do Inovador: Dominando as 5 habilidades dos inovadores de ruptura". Escrita pelo considerado guru da inovação, Clayton M. Christensen, com colaboração de Hal Gregersen e Jeff Dyer, a obra explica como desenvolver cinco competências fundamentais para ser um profissional inovador. Ouça:

> OS DESTAQUES:

- PENSAMENTO ASSOCIATIVO ou simplesmente Associação – “Ocorre quando o cérebro procura sintetizar e tirar sentido de novas informações. Ela ajuda os inovadores a descobrir novas direções fazendo ligações entre questões, problemas e ideias aparentemente sem relação entre si. Descobertas inovadoras ocorrem muitas vezes na intersecção de disciplinas e campos diversos.”

- QUESTIONAR – “Os inovadores são grandes questionadores, que mostram paixão pelo ato de perguntar. Suas questões desafiam com frequência o status quo.”

- OBSERVAR – “Diz respeito a habilidade de prestar cuidadosamente atenção no mundo ao seu redor – incluindo clientes, produtos, serviços, tecnologias e empresas – e essas observações os ajudam a compreender e a ter ideias que levam a novos meios de fazer as coisas. Os inovadores são intensos observadores.”

- CULTIVAR A REDE DE CONTATO - O NETWORKING – “Os inovadores gastam muito tempo e energia descobrindo e testando ideias por meio de uma rede diversificada de pessoas que tem backgrounds e perspectivas diferentes.”