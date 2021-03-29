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DNA DO INOVADOR

Conheça as características que distinguem líderes inovadores

Ouça o CBN Inovação desta segunda (29), com Evandro Milet!

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:53

Publicado em 

29 mar 2021 às 15:53
Liderança é assunto do CBN Inovação! Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pexels
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet comenta as características que distinguem os líderes inovadores no mercado. O ponto de partida para a discussão é o livro "DNA do Inovador: Dominando as 5 habilidades dos inovadores de ruptura". Escrita pelo considerado guru da inovação, Clayton M. Christensen, com colaboração de Hal Gregersen e Jeff Dyer, a obra explica como desenvolver cinco competências fundamentais para ser um profissional inovador. Ouça:
> OS DESTAQUES:
- PENSAMENTO ASSOCIATIVO ou simplesmente Associação – “Ocorre quando o cérebro procura sintetizar e tirar sentido de novas informações. Ela ajuda os inovadores a descobrir novas direções fazendo ligações entre questões, problemas e ideias aparentemente sem relação entre si. Descobertas inovadoras ocorrem muitas vezes na intersecção de disciplinas e campos diversos.”
- QUESTIONAR – “Os inovadores são grandes questionadores, que mostram paixão pelo ato de perguntar. Suas questões desafiam com frequência o status quo.”
- OBSERVAR – “Diz respeito a habilidade de prestar cuidadosamente atenção no mundo ao seu redor – incluindo clientes, produtos, serviços, tecnologias e empresas – e essas observações os ajudam a compreender e a ter ideias que levam a novos meios de fazer as coisas. Os inovadores são intensos observadores.”
- CULTIVAR A REDE DE CONTATO - O NETWORKING – “Os inovadores gastam muito tempo e energia descobrindo e testando ideias por meio de uma rede diversificada de pessoas que tem backgrounds e perspectivas diferentes.”
- EXPERIMENTAR – “Fala sobre a habilidade de estar constantemente testando novas experiências e pilotando novas ideias. Os experimentadores exploram sem cessar o mundo, intelectual e fisicamente, desafiam convicções, testam hipóteses ao longo do caminho.

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