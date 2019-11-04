Conheça as 4 tendências do e-commerce que vão impactar suas compras

O consultor de Tecnologia e e-commerce Leonardo Hackin é o convidado do CBN Inovação Crédito: Pedro Cunha

Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet traz como destaque as novidades que envolvem o setor do e-commerce no Espírito Santo. Para detalhar, Leonardo Hackin, consultor de tecnologia e e-commerce da 9g diz que o impacto atinge qualquer modalidade de comércio (varejista, atacadista, etc) que se dá por meio digital (tablets, smartphones, computadores). "Atualmente, temos muitas ramificações desse termo, como mobile commerce (o e-commerce feito no smartphone) e social commerce (o e-commerce feito através de plataformas e redes sociais). Até mesmo o Whatsapp commerce tem surgido", explica.

Ouça a conversa completa:

Your browser does not support the audio element. CBN Inovação - 04-11-19

Ele também elenca as principais tendências no e-commerce brasileiro, que são:

1) a interconexão entre os canais físicos e digitais, que chamamos de omnichannel (você pode comprar no site e pegar na loja, comprar na Loja e receber em casa, etc);

2) a preocupação cada vez maior com a venda via smartphone, que representa atualmente a maioria dos acessos aos sites, mas ainda com pouca conversão devido à experiência que as vezes é ruim devido ao não preparo do site para receber e permitir o pagamento nesses meios. Esse é o movimento chamado Mobile Commerce;

3) os Marketplaces, vitrines em grandes sites como Magazine Luiza, Americanas e Mercado Livre, que permitem ao lojista expor seu produto para um publico muito maior e vender para um segmento de clientes que inicialmente ele não conseguiria alcançar;