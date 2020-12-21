Conheça a iniciativa que une cafeicultores capixabas e inovação

O assunto agora é inovação no mercado do café! Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet conversa com Lucas Louzada Pereira, que é professor de Gestão da Produção e Operações do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ele desenvolve um trabalho com os produtores de café através de inovação e empreendedorismo. A ideia é criar um ambiente de formação para encorajar os cafeicultores a vislumbrar oportunidades através do conhecimento científico e conhecer e escolher o que é mais viável, de acordo com o negócio de cada um. O foco do projeto é, através dos processos científicos, otimizar a qualidade do café e gerar renda. Segundo Lucas, o objetivo é gerar novas oportunidades para os produtores de café acessarem novos mercados e novos processos até então não explorados, e gerar um ambiente de negócios inovador e competitivo. Ouça!