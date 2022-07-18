Conheça a história de marcantes empreendedores e inovadores brasileiros

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet traz como destaque a história dos empreendedores e inovadores brasileiros. "Nascido nos pampas gaúchos, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, em 1874, aos 61 anos, publicava em jornais europeus anúncios prometendo prêmios aos inventores de algum método de conservar a carne, até que encontrou um: cozinhar no vapor. Criou com isso uma fábrica de carne em conserva de grande sucesso", conta.