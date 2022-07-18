Conheça a história de marcantes empreendedores e inovadores brasileiros

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet traz como destaque a história dos empreendedores e inovadores brasileiros. "Nascido nos pampas gaúchos, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, em 1874, aos 61 anos, publicava em jornais europeus anúncios prometendo prêmios aos inventores de algum método de conservar a carne, até que encontrou um: cozinhar no vapor. Criou com isso uma fábrica de carne em conserva de grande sucesso", conta.
"Era um inovador compulsivo já ligado no que chamamos hoje de inovação aberta com desafios lançados. Costumava ler os jornais das principais capitais do mundo e publicações de engenharia, finanças e manuais de produtos de alta tecnologia da época – locomotivas, motores a vapor, teares, fornos siderúrgicos, produtos químicos, aparelhos de precisão", recorda o comentarista.Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 18-07-22