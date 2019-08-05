Confira os destaques da edição do MEC SHOW 2019

Robôs que melhoram a produtividade das empresas são alguns dos destaques que poderão ser acompanhados pelos capixabas ao longo dos próximos dias durante a realização de uma feira comercial que começa nesta terça-feira (6). Quem traz o panorama das novidades é Durval Vieira de Freitas, Coordenador capixaba do Fórum de Petróleo e Gás e coordenador técnico da 12ª edição da Feira de Metalmecânica e Inovação Industrial (MEC SHOW). No Pavilhão de Carapina, na Serra, são esperados cerca de de 13 mil visitantes. Este é o tema do CBN Inovação desta segunda-feira (5).

O coordenador também explica que painéis técnicos sobre o cenário, investimentos e oportunidades no setor de petróleo e gás também serão alguns dos destaques. Sobre a importância do evento, Freitas destaca que o Espírito Santo é o terceiro maior produtor de barris de óleo de petróleo no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro - daí a importância da realização e apresentação de novidades da área. “O Espírito Santo passa por uma nova fase de oportunidades e desafios. Para o período de 2019 a 2023 estão previstos projetos superiores a R$ 52 bilhões nos diferentes setores da economia, sendo cerca de 60% em petróleo e gás, principalmente em campos offshore e onshore”, destaca.