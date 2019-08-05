Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN INOVAÇÃO

Confira os destaques da edição do MEC SHOW 2019

Quem traz o panorama das novidades é Durval Vieira de Freitas, Coordenador capixaba do Fórum de Petróleo e Gás e coordenador técnico da 12ª edição da Feira de Metalmecânica e Inovação Industrial (MEC SHOW)

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 18:42

Publicado em 

05 ago 2019 às 18:42
Robôs que melhoram a produtividade das empresas são alguns dos destaques que poderão ser acompanhados pelos capixabas ao longo dos próximos dias durante a realização de uma feira comercial que começa nesta terça-feira (6). Quem traz o panorama das novidades é Durval Vieira de Freitas, Coordenador capixaba do Fórum de Petróleo e Gás e coordenador técnico da 12ª edição da Feira de Metalmecânica e Inovação Industrial (MEC SHOW). No Pavilhão de Carapina, na Serra, são esperados cerca de de 13 mil visitantes. Este é o tema do CBN Inovação desta segunda-feira (5).
O coordenador também explica que painéis técnicos sobre o cenário, investimentos e oportunidades no setor de petróleo e gás também serão alguns dos destaques. Sobre a importância do evento, Freitas destaca que o Espírito Santo é o terceiro maior produtor de barris de óleo de petróleo no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro - daí a importância da realização e apresentação de novidades da área. “O Espírito Santo passa por uma nova fase de oportunidades e desafios. Para o período de 2019 a 2023 estão previstos projetos superiores a R$ 52 bilhões nos diferentes setores da economia, sendo cerca de 60% em petróleo e gás, principalmente em campos offshore e onshore”, destaca.
CBN Inovação - 05-08-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados