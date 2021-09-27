Como será a gestão do fundo capixaba voltado aos investimentos em inovação

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet destaca a importância de se falar sobre investimentos na área de inovação. O comentarista lembra, por exemplo, que está no processo final de decisão a escolha, pelo Bandes, da gestora que administrará o Fundo de Investimento em Participação (FIP), vinculado ao Fundo Soberano instituído pelo governo do Estado. O FIP inicia a operação com R$ 250 milhões, um dos maiores fundos de private equity do país especializado em inovação. Para o comentarista, "um importante desdobramento desse processo é a interação do nosso ecossistema com outros do país. Muitas vezes nos sentimos um pouco isolados, fora dos grandes eixos". Ouça o quadro completo: