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CBN Inovação

Como será a gestão do fundo capixaba voltado aos investimentos em inovação

A explicação é de Evandro Milet

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 16:16

Publicado em 

27 set 2021 às 16:16
FIP será voltado para iniciativas de inovação Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet destaca a importância de se falar sobre investimentos na área de inovação. O comentarista lembra, por exemplo, que está no processo final de decisão a escolha, pelo Bandes, da gestora que administrará o Fundo de Investimento em Participação (FIP), vinculado ao Fundo Soberano instituído pelo governo do Estado. O FIP inicia a operação com R$ 250 milhões, um dos maiores fundos de private equity do país especializado em inovação. Para o comentarista, "um importante desdobramento desse processo é a interação do nosso ecossistema com outros do país. Muitas vezes nos sentimos um pouco isolados, fora dos grandes eixos". Ouça o quadro completo:
CBN Inovação - 27/09/2021

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