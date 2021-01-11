Como funciona o aplicativo que vai "gamificar" o turismo por Vitória

Esqueça os guias turísticos em papel ou aplicativos com mapas confusos e resenhas incompletas. Um aplicativo desenvolvido por uma startup capixaba promete transformar a experiência turística em Vitória. O app "Vixperience" é um game de turismo que vai oferecer benefícios, vantagens e promoções aos usuários. O projeto é uma parceria entre a Mito Games, Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) e FindesLab e vai passar a contar também com incentivo da Secretaria de Estado da Cultura para o desenvolvimento de um circuito de realidade aumentada.