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Como funciona o aplicativo que vai "gamificar" o turismo por Vitória

Ouça detalhes com o sócio-fundador da Mito Games, Rafael Lontra, no CBN Inovação desta segunda (11)

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 17:02

Evandro Milet

Evandro Milet

Publicado em 

11 jan 2021 às 17:02
O app é um game de turismo que vai oferecer benefícios, vantagens e promoções aos usuários Crédito: Reprodução/Vixperience
Esqueça os guias turísticos em papel ou aplicativos com mapas confusos e resenhas incompletas. Um aplicativo desenvolvido por uma startup capixaba promete transformar a experiência turística em Vitória. O app "Vixperience" é um game de turismo que vai oferecer benefícios, vantagens e promoções aos usuários. O projeto é uma parceria entre a Mito Games, Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) e FindesLab e vai passar a contar também com incentivo da Secretaria de Estado da Cultura para o desenvolvimento de um circuito de realidade aumentada.
CBN Inovação - 11-01-21.mp3
O sócio-fundador e diretor da Mito Games, Rafael Lontra, que desenvolve o aplicativo, é o convidado de Evandro Milet nesta edição do CBN Inovação. 

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