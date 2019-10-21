Como empresas usam inteligência artificial no aumento da eficiência

A Inteligência Artificial já está inserida no universo dos negócios através de diferentes sistemas. Com o advento de novas tecnologias, esse processo tem sido otimizado. Neste "CBN Inovação", o comentarista Evandro Millet explica que essa inserção tem impacto direto no aumento da eficiência e da produtividade. Já Vinícius Pantoja, Chefe de Inovação da AI Consult, startup especializada no desenvolvimento e implementação de soluções em inteligência artificial, analisa que nem sempre a aplicação é clara para todos.