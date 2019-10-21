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CBN INOVAÇÃO

Como empresas usam inteligência artificial no aumento da eficiência

Entenda o impacto disso na melhoria dos negócios

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 18:50

Publicado em 

21 out 2019 às 18:50
Diferentes áreas da empresa, inclusive manutenção, pode usar inteligência artificial Crédito: Arquivo/Agência Brasil
A Inteligência Artificial já está inserida no universo dos negócios através de diferentes sistemas. Com o advento de novas tecnologias, esse processo tem sido otimizado. Neste "CBN Inovação", o comentarista Evandro Millet explica que essa inserção tem impacto direto no aumento da eficiência e da produtividade. Já Vinícius Pantoja, Chefe de Inovação da AI Consult, startup especializada no desenvolvimento e implementação de soluções em inteligência artificial, analisa que nem sempre a aplicação é clara para todos. 
"O mundo corporativo já compreendeu o potencial da inteligência artificial e ciência de dados para o crescimento dos negócios, mas muitas empresas ainda se perdem na definição dos critérios para a escolha da melhor solução", explica. Pantoja também fala que cada negócio pode ter uma demanda atendida com algorítimos. Ouça a explicação:
CBN Inovação - 21-10-19
 

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