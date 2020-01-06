Como Da Vinci, conectar disciplinas é a chave da inovação

O ano de 2019 foi marcado pela celebração dos 500 anos da morte de Leonardo Da Vinci, um dos maiores gênios da história da humanidade. Neste "CBN Inovação", Evandro Milet nos ajuda a entender mais sobre como se constrói a inovação com base na biografia escrita por Walter Isaacson, que fala sobre o perfil inovador do artista e cientista nas mais diferentes áreas. E aponta que o exemplo dado por Da Vinci de conectar disciplinas, artes, ciências, humanidades e tecnologia é a chave da inovação. Confira:
CBN INOVAÇÃO - 06-01-20