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500 anos depois

Como Da Vinci, conectar disciplinas é a chave da inovação

Entenda mais a relação da obra de Da Vinci, que morreu há 500 anos, com as discussões atuais sobre inovação

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 19:45

Publicado em 

06 jan 2020 às 19:45
Leonardo Da Vinci Crédito: Reprodução
O ano de 2019 foi marcado pela celebração dos 500 anos da morte de Leonardo Da Vinci, um dos maiores gênios da história da humanidade. Neste "CBN Inovação", Evandro Milet nos ajuda a entender mais sobre como se constrói a inovação com base na biografia escrita por Walter Isaacson, que fala sobre o perfil inovador do artista e cientista nas mais diferentes áreas. E aponta que o exemplo dado por Da Vinci de conectar disciplinas, artes, ciências, humanidades e tecnologia é a chave da inovação. Confira:
CBN INOVAÇÃO - 06-01-20

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