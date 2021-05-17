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CBN Inovação

Com inovação para gestão de MPEs, startup recebe aporte financeiro

Confira a conversa entre o comentarista Evandro Milet e o cofundador da startup "Manda pro Financeiro", José Guilherme Correa

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 18:59

Publicado em 

17 mai 2021 às 18:59
CBN Inovação com Dhan Sugui e José Guilherme
CBN Inovação com Dhan Sugui e José Guilherme Crédito: Divulgação
Uma pesquisa da "Serasa Experian", no final de 2020, apontou que mais de 90% das micro e pequenas empresas encontraram novas oportunidades dentro da pandemia da covid-19, muito devido a grande digitalização das atividades e processos. E nesta edição do "CBN Inovação" o comentarista Evandro Milet traz como destaque que o apoio ao empreendedorismo de inovação tem ganhado força envolvendo esse segmento. Recentemente, a "Manda pro Financeiro", startup capixaba - que tem sua vertente enquanto fintech - voltada a micro e pequenas empresas, recebeu um aporte de R$ 400 mil da "Anjos do Brasil", organização sem fins lucrativos de apoio ao empreendedorismo de inovação. Fundada por José Guilherme Correa e Dhan Sugui, a startup começou a operar em abril de 2019 e, até então, cresceu com investimento direto dos sócios. Correa participa da conversa com Evandro Milet. Ouça a conversa completa.
CBN inovação 17/05/2021
“Nós, com o 'Manda', entramos nesse contexto, para levar às micro e pequenas empresas uma forte redução de custo e , ao mesmo tempo, aumentar a eficiência financeira. Deixamos o financeiro das empresas super organizados e o melhor de tudo, com técnicas que reduzem muito a inadimplência", explica Correa. “Boa parte das MPEs tem pouquíssimo conhecimento sobre suas finanças e por conta da pandemia outra parcela teve uma queda abrupta de faturamento. Começamos atendendo empresas que estavam querendo começar a ter uma melhor organização e também otimizar seus custos com o financeiro, terceirizando o serviço”, finaliza.

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