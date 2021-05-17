Com inovação para gestão de MPEs, startup recebe aporte financeiro

Uma pesquisa da "Serasa Experian", no final de 2020, apontou que mais de 90% das micro e pequenas empresas encontraram novas oportunidades dentro da pandemia da covid-19, muito devido a grande digitalização das atividades e processos. E nesta edição do "CBN Inovação" o comentarista Evandro Milet traz como destaque que o apoio ao empreendedorismo de inovação tem ganhado força envolvendo esse segmento. Recentemente, a "Manda pro Financeiro", startup capixaba - que tem sua vertente enquanto fintech - voltada a micro e pequenas empresas, recebeu um aporte de R$ 400 mil da "Anjos do Brasil", organização sem fins lucrativos de apoio ao empreendedorismo de inovação. Fundada por José Guilherme Correa e Dhan Sugui, a startup começou a operar em abril de 2019 e, até então, cresceu com investimento direto dos sócios. Correa participa da conversa com Evandro Milet. Ouça a conversa completa.