Com DNA capixaba, conheça o ônibus 100% elétrico pioneiro no país

Nesta edição do CBN Inovação, o assunto é o primeiro ônibus 100% elétrico do país voltado ao transporte rodoviário de passageiros. Operado pela capixaba Vix Logística, empresa do Grupo Águia Branca, e carregado pela EDP, o veículo vai atender clientes da Vix no serviço de fretamento, para transporte de funcionários de empresas do Espírito Santo. O vice-presidente de Logística do Grupo Águia Branca, Kaumer Chieppe, explica mais detalhes da operação do "EV50" - nome do primeiro veículo do modelo a circular -, que possui chassi produzido pela BYD e carroceria Viaggio, na versão 1050, fabricada pela Marcopolo. Ouça!