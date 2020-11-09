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primeira viagem

Com DNA capixaba, conheça o ônibus 100% elétrico pioneiro no país

O convidado desta segunda-feira (09) do CBN Inovação é Kaumer Chieppe, vice-presidente de Logística do Grupo Águia Branca

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:01

Publicado em 

09 nov 2020 às 17:01
Ônibus elétrico será operado pela VIX Logística no ES e carregado pela EDP Crédito: Vix Logística/Divulgação
Nesta edição do CBN Inovação, o assunto é o primeiro ônibus 100% elétrico do país voltado ao transporte rodoviário de passageiros. Operado pela capixaba Vix Logística, empresa do Grupo Águia Branca, e carregado pela EDP, o veículo vai atender clientes da Vix no serviço de fretamento, para transporte de funcionários de empresas do Espírito Santo. O vice-presidente de Logística do Grupo Águia Branca, Kaumer Chieppe, explica mais detalhes da operação do "EV50" - nome do primeiro veículo do modelo a circular -, que possui chassi produzido pela BYD e carroceria Viaggio, na versão 1050, fabricada pela Marcopolo. Ouça!
CBN Inovação - 09-11-20
A primeira viagem vai acontecer nesta terça-feira (09) e o trajeto escolhido é entre Vitória e a Suzano, em Aracruz, onde a empresa atende a indústria com o transporte dos funcionários. 

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