Cidades inteligentes: o que há de moderno pelo mundo?

A visão moderna de cidades, apontam especialistas, podem aparecer dentro de quatro conceitos. Cidades sustentáveis, criativas, humanas e inteligentes. E o que são, por exemplo, essas cidades inteligentes? O que são e como funcionam? Tema desta edição do CBN Inovação, com Evandro Milet. Ele aponta que as cidades inteligentes exigem uma infraestrutura digital, à semelhança das redes de água, luz, telefones e saneamento. "Cidades criativas, sustentáveis e inteligentes contribuem para uma cidade mais humana e fortalecem o conceito de 'Work, Live and Play' (Trabalhar, viver e se divertir) onde se pode ter uma vida saudável, com todas as atividades no mesmo ambiente", explica. Ouça a conversa completa!