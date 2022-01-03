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Cidades inteligentes: o que há de moderno pelo mundo?

As explicações são do comentarista Evandro Milet

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 17:51

Publicado em 

03 jan 2022 às 17:51
Cidades inteligentes, inovação
Cidades inteligentes, inovação Crédito: Pixabay
A visão moderna de cidades, apontam especialistas, podem aparecer dentro de quatro conceitos. Cidades sustentáveis, criativas, humanas e inteligentes. E o que são, por exemplo, essas cidades inteligentes? O que são e como funcionam? Tema desta edição do CBN Inovação, com Evandro Milet. Ele aponta que as cidades inteligentes exigem uma infraestrutura digital, à semelhança das redes de água, luz, telefones e saneamento. "Cidades criativas, sustentáveis e inteligentes contribuem para uma cidade mais humana e fortalecem o conceito de 'Work, Live and Play' (Trabalhar, viver e se divertir) onde se pode ter uma vida saudável, com todas as atividades no mesmo ambiente", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 03-01-22.mp3

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