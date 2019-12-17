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CBN INOVAÇÃO

Centro de inteligência artificial no ES acompanha projetos globais

Conheça o Centro de Inteligência Artificial que monitora atividades no ES

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 21:16

Publicado em 

16 dez 2019 às 21:16
Inteligência artificial Crédito: Shutterstock
 
Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet traz como destaque iniciativa de Inteligência Artificial realizada no Espírito Santo que têm o objetivo de permitir a melhoria da gestão dos processos. Em destaque o Centro de Inteligência Artificial (AI Center) da Vale, em Tubarão, para desenvolver e monitorar iniciativas nas unidades do Brasil e de outros países onde a empresa atua. Participa do quadro Crisley Pacheco, líder de projetos do Centro de Inteligência Artificial da Vale, que explica que, atualmente, as equipes da Vale trabalham em 13 linhas de projetos, que são executados em conjunto com as áreas de negócio da empresa (ferrosos, metais básicos e carvão), assim como iniciativas ligadas à saúde e segurança de empregados. Os projetos que já foram entregues geraram uma economia de mais de R$ 74 milhões por ano e há previsão de se obter mais R$ 136 milhões de benefícios com outras ações em andamento. Confira:
CBN Inovação - 16-12-19.mp3

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