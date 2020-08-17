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em Vitória

Centro de Inovação: novo local e startups podem dinamizar economia

Ouça o CBN Inovação desta segunda-feira (17)!

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 16:11

Publicado em 

17 ago 2020 às 16:11
Parque Tecnológico de Vitória Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet destaca o projeto do Centro de Inovação, em Goiabeiras, Vitória. Recentemente, a prefeitura da Capital finalizou o certame de escolha da empresa de consultoria para planejamento e elaboração do modelo de gestão do Centro. A vencedora foi o Instituto para o Desenvolvimento de Empresas de Base Tecnologia Ltda (IEBT), que apresentou a menor proposta, no valor de R$ 255 mil. Quem também participa da conversa é o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Renzo Nagem. Ouça!
CBN Inovação - 17-08-20
Segundo Nagem, a partir da assinatura da ordem de serviço, a empresa terá prazo de 100 dias para entregar o projeto, que envolve ainda implantação, capacitação, formação de ecossistema de inovação e empreendimentos do espaço. Ao todo, sete empresas participaram do pregão eletrônico, no dia 3 de julho. Atualmente, as obras do Centro de Inovação já estão 70% concluídas. A totalidade do Parque Tecnológico deve gerar 140 empregos diretos já no primeiro ano de funcionamento e 8,7 mil novas vagas em 12 anos.

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