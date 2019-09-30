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CBN INOVAÇÃO

Casas inteligentes recebem comandos por voz e por smartphone

É uma das aplicações da internet das coisas, que traz automação para controle de iluminação, cortinas, mas também para televisores

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 19:44

Publicado em 

30 set 2019 às 19:44
Internet: casas podem receber comandos à distância Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet analisa como a chamada "internet das coisas" se aproxima cada vez mais da rotina das pessoas. "O mundo tecnológico também tem trazido e transformado ambientes como a nossa própria casa", diz. No Espírito Santo há, por exemplo, staturps que desenvolvem soluções de automação residencial, e também para ambientes comerciais, sem a instalação de fios e sem a necessidade de obras. Quem ajuda a analisar esse cenário é Renan Santana, CEO da Kokar, que desenvolve sistemas capazes de controlar aparelhos via smartphone ou por comandos de voz.
“A integração e automação em um espaço, simplificando o cotidiano das pessoas, satisfazendo necessidades de comunicação, de conforto e segurança, além de tudo, facilita o dia a dia e traz novas oportunidades de negócios”, explica. Ele analisa também que os comandos de voz tem se intensificado mais, inclusive levantamentos recentes mostram que equipamentos automatizados do ambiente doméstico tem mais comandos emitidos por voz do que por toques por aplicativo. "A gente fala que é a substituição do controle remoto, mas que atinge a casa toda". 
Ouça o quadro completo:
CBN Inovação - 30-09-19

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