Casas inteligentes recebem comandos por voz e por smartphone

Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet analisa como a chamada "internet das coisas" se aproxima cada vez mais da rotina das pessoas. "O mundo tecnológico também tem trazido e transformado ambientes como a nossa própria casa", diz. No Espírito Santo há, por exemplo, staturps que desenvolvem soluções de automação residencial, e também para ambientes comerciais, sem a instalação de fios e sem a necessidade de obras. Quem ajuda a analisar esse cenário é Renan Santana, CEO da Kokar, que desenvolve sistemas capazes de controlar aparelhos via smartphone ou por comandos de voz.