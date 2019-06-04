Capixabas participam de projeto de sistema para "carro voador"

Exemplo de um dos projetos de carro voador ao redor do mundo. Crédito: Reprodução

Uma startup capixaba está ganhando destaque no cenário nacional. Isso porque desenvolve, utilizando inteligência artificial, soluções para empresas de transportes coletivos e de carga, que consegue definir, por exemplo, com imagens de câmeras, como o motorista está dirigindo - a chamada ‘visão computacional de carro autônomo’.

O motorista começa a viagem com 10 pontos que são descontados por causa de falhas que o motorista fizer, como: ultrapassagem proibida, risco de colisão com os veículos a frente, avanço de sinal vermelho, aceleração e freagem busca e tempo de ociosidade do veículo. A nota final é a media de tudo que foi apurado, via inteligência artificial que conta até com gravação em vídeo.

A Motora, fundada em 2014, recebeu na última quarta-feira (29), um investimento de R$ 3 milhões do Fundo Aeroespacial, que tem como principal investidor a Embraer. Segundo Leandro Wassem, diretor da Motora, os investidores se interessaram na autonomia criada pela empresa no veículo autônomo Intelligent Autonomous Robotic Automobile (IARA) para o setor aéreo espacial. Em conversa no quadro "CBN Inovação", ele explica que isso coloca no horizonte a criação de um "carro voador".

"É um setor que está aberto a muita regulamentação e incalculáveis testes. Mas é um caminho que está sendo trilhado para um transporte autônomo acima da altura dos prédios e abaixo da linha que os aviões circulam", explica. E a equipe capixaba está inserida nesses estudos. O modelo, que pode usar turbinas ou hélices, não está consolidado também.

Ouça a conversa completa: