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CBN Inovação

Capixaba explica crescimento de startup na gestão digital de venda de carros

O convidado desta edição é o fundador da Vianuvem, o capixaba Heitor Orletti

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:36

Publicado em 

07 jun 2021 às 17:36
Concessionária de veículos
A Vianuvem está presente em 60% das transações de compras de carros novos do país Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet conversa com Heitor Orletti, fundador da Vianuvem. Fundada em 2017, a startup atua na gestão de processos digitais do mercado de concessionárias e montadora de automóveis para simplificar e digitalizar a compra e a venda de veículos.
A Vianuvem, atualmente, está presente em 60% das transações de compras de carros novos do Brasil e somou, durante a pandemia, R$ 20 bilhões em transações mensais de mais de 2,5 mil concessionárias. Em maio, a startup foi comprada pela "unico", focada em soluções para a proteção da identidade dos brasileiros nas relações com empresas privadas. Ouça:
CBN Inovação - 07/06/2021

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MAIS INFORMAÇÕES:
- Fundada em 2017, a Vianuvem está presente em 60% das transações de compras de carros novos do país. Desde seu lançamento no mercado vem dobrando de tamanho ano após ano. Durante a pandemia, a startup auxiliou revendedores de 2.500 concessionárias do país, somando R$ 20 bilhões em transações mensais. Somente no ano passado, 800 novas concessionárias aderiram ao serviço, que diminui o tempo médio de venda de um automóvel de 14 para dois dias.
- Para os fundadores, a venda da startup representa a oportunidade de acelerar a transformação do setor e a evolução do mercado de veículos.

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