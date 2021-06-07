Capixaba explica crescimento de startup na gestão digital de venda de carros

A Vianuvem está presente em 60% das transações de compras de carros novos do país Crédito: Freepik

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet conversa com Heitor Orletti, fundador da Vianuvem. Fundada em 2017, a startup atua na gestão de processos digitais do mercado de concessionárias e montadora de automóveis para simplificar e digitalizar a compra e a venda de veículos.

A Vianuvem, atualmente, está presente em 60% das transações de compras de carros novos do Brasil e somou, durante a pandemia, R$ 20 bilhões em transações mensais de mais de 2,5 mil concessionárias. Em maio, a startup foi comprada pela "unico", focada em soluções para a proteção da identidade dos brasileiros nas relações com empresas privadas. Ouça:

Your browser does not support the audio element. CBN Inovação - 07/06/2021

MAIS INFORMAÇÕES:

- Fundada em 2017, a Vianuvem está presente em 60% das transações de compras de carros novos do país. Desde seu lançamento no mercado vem dobrando de tamanho ano após ano. Durante a pandemia, a startup auxiliou revendedores de 2.500 concessionárias do país, somando R$ 20 bilhões em transações mensais. Somente no ano passado, 800 novas concessionárias aderiram ao serviço, que diminui o tempo médio de venda de um automóvel de 14 para dois dias.