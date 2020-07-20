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CBN INOVAÇÃO

Capixaba desenvolve plataforma para auxiliar tratamento de autismo

Ouça o CBN Inovação desta segunda-feira (20)!

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 17:25

Publicado em 

20 jul 2020 às 17:25
O capixaba Ronaldo Cohin desenvolveu o aplicativo "Jade Autism" para autistas, motivado pelas necessidades que seu filho passaria a ter ao longo da vida Crédito: Divulgação
Neste CBN Inovação você vai conhecer uma iniciativas da área tecnológica que tem importante relevância no desenvolvimento de inovações de saúde. O comentarista Evandro Milet destaca a criação do capixaba Ronaldo Cohin, que tem um filho autista e foi motivado pelas necessidades que ele passaria a ter ao longo da vida. Cohin passou a estudar o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, em 2017, desenvolveu o aplicativo "Jade Autism" para autistas e portadores da síndrome de down. De lá pra cá, a "Jade" ganhou fôlego, virou uma startup, e hoje é reconhecida mundialmente na criação de jogos que auxiliam o tratamento de deficiências cognitivas.
De início, Ronaldo Cohin pensava apenas em usar o o aplicativo para seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na graduação de Ciência da Computação, mas a ideia amadureceu. Assim, ele definiu o projeto hoje: "É uma startup que tem a missão de transformar e melhorar a vida das pessoas levando ao mercado soluções inovadoras para prognóstico e auxílio no tratamento de comorbidades cognitivas", explica. A plataforma já é utilizada, por exemplo, em Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).
Ouça o quadro completo:
CBN INOVAÇÃO - 20-07-20

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