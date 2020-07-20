Capixaba desenvolve plataforma para auxiliar tratamento de autismo

De início, Ronaldo Cohin pensava apenas em usar o o aplicativo para seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na graduação de Ciência da Computação, mas a ideia amadureceu. Assim, ele definiu o projeto hoje: "É uma startup que tem a missão de transformar e melhorar a vida das pessoas levando ao mercado soluções inovadoras para prognóstico e auxílio no tratamento de comorbidades cognitivas", explica. A plataforma já é utilizada, por exemplo, em Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).