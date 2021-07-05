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Venture capital

Bandes vai selecionar gestora para fundo de R$ 250 milhões em investimentos

Evandro Milet conversa com o gerente de Participações e Investimentos o Bandes, Wagner Rubim Rangel

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 17:33

Publicado em 

05 jul 2021 às 17:33
Sede do Bandes, no Centro de Vitória
Sede do Bandes, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) lançou edital para estruturar um fundo de investimento em projetos. O objetivo é desenvolver novos negócios no Estado, diversificar a economia capixaba e gerar novas oportunidades. O banco está em fase de seleção de uma gestora de venture capital, que vai administrar um Fundo de Investimento em Participações (FIP), a ser constituído com recursos do Fundo Soberano capixaba (Funses). Assunto para o CBN Inovação, que nesta edição recebe o gerente de Participações e Investimentos o Bandes, Wagner Rubim Rangel. Segundo ele, o fundo deve começar a operar no primeiro trimestre de 2022. Ouça:
CBN Inovação - 05/07/2021

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