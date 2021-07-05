Bandes vai selecionar gestora para fundo de R$ 250 milhões em investimentos

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) lançou edital para estruturar um fundo de investimento em projetos. O objetivo é desenvolver novos negócios no Estado, diversificar a economia capixaba e gerar novas oportunidades. O banco está em fase de seleção de uma gestora de venture capital, que vai administrar um Fundo de Investimento em Participações (FIP), a ser constituído com recursos do Fundo Soberano capixaba (Funses). Assunto para o CBN Inovação, que nesta edição recebe o gerente de Participações e Investimentos o Bandes, Wagner Rubim Rangel. Segundo ele, o fundo deve começar a operar no primeiro trimestre de 2022. Ouça: