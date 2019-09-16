Automação e uso de sensores levam à redução de custos na indústria

No CBN Inovação, Evandro Milet conversa com o diretor da 2solve, Ricardo Calheiros Crédito: Pedro Cunha

Com o desenvolvimento da indústria 4.0, os avanços da tecnologia possibilitam a automação de muitos processos. Neste "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet fala sobre a internet das coisas junto com o convidado Ricardo Calheiros, diretor de Relações Comerciais da 2solve.

"A tendência é que as coisas estejam conectadas por sensores em vários setores da indústria", analisa Evandro.

"O poder da automação é uma oportunidade de desenvolver inovação, para reduzir custos de atividades industriais, por exemplo. Isso também acontece no agronegócio e no monitoramento de barragens. A automação de poços de petróleo, por exemplo, conseguimos eliminar o deslocamento de um operador em até 250 km por dia", diz Calheiros.

Ele fala também sobre o uso de sensores para monitorar laboratórios da Politécnica da Usp, referência em engenharia no país. Ouça: