Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN INOVAÇÃO

As transformações que já acontecem nos locais que adotaram a rede 5G

Ouça a edição desta segunda-feira (31) do CBN Inovação, com Evandro Milet!

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:41

Publicado em 

31 ago 2020 às 15:41
Acessibilidade, navegação, internet, 5G Crédito: Pixabay
Enquanto o Brasil ainda "patina" na adoção do 5G em território nacional, diversos países já têm mostrado experiências de como a tecnologia pode revolucionar as relações sociais e digitais. Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet analisa como o mundo já tem se transformado por meio da rede 5G. Ouça!
CBN INOVAÇÃO - 31-08-20
 
Especialistas da área digital, explica Milet, demonstram que com o 5G, "a internet é pelo menos 100 vezes mais rápida do que a da geração anterior, atalho para o mundo da inteligência artificial. A transmissão de dados será imediata. Os aparelhos vão se conectar entre si. A vida não será mais como antes, como provam as primeiras experiências nos países que já adotaram o sistema".
O comentarista destaca, por exemplo, que na Coreia do Sul, em algumas cidades da China e em regiões da Suécia, o download de filmes em alta resolução demora poucos segundos para ser finalizado. Videochamadas não travam. A polícia usa câmeras de altíssima qualidade conectadas à internet que captam imagens em tempo real, 24 horas por dia, sete dias da semana. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados