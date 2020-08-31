As transformações que já acontecem nos locais que adotaram a rede 5G

Acessibilidade, navegação, internet, 5G Crédito: Pixabay

Enquanto o Brasil ainda "patina" na adoção do 5G em território nacional, diversos países já têm mostrado experiências de como a tecnologia pode revolucionar as relações sociais e digitais. Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet analisa como o mundo já tem se transformado por meio da rede 5G. Ouça!

Your browser does not support the audio element. CBN INOVAÇÃO - 31-08-20

Especialistas da área digital, explica Milet, demonstram que com o 5G, "a internet é pelo menos 100 vezes mais rápida do que a da geração anterior, atalho para o mundo da inteligência artificial. A transmissão de dados será imediata. Os aparelhos vão se conectar entre si. A vida não será mais como antes, como provam as primeiras experiências nos países que já adotaram o sistema".