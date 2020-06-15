Aceleradora mundial tem programa com startups no Espírito Santo

Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet analisa como lançar um negócio de sucesso pode ser um caminho longo e complicado em todo o mundo se não houver o apoio necessário. Nesse cenário, um destaque mundial é o trabalho realizado pela "Founder Institute", considerada a maior aceleradora do mundo em estágio pré-semente ("pre-seed"), e que está presente em Vitória, no Espírito Santo. Quem participa da conversa e traz as orientações é Michele Janovik, mestre em Administração e líder do Programa de Aceleração de Startups do "Founder Institute" em Vitória. O instituto foi fundado em 2009 no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil em 2015.