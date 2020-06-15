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CBN INOVAÇÃO

Aceleradora mundial tem programa com startups no Espírito Santo

Quem participa da conversa, junto ao comentarista Evandro Milet, é Michele Janovik, líder do Programa de Aceleração de Startups do "Founder Institute", em Vitória

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 17:25

Publicado em 

15 jun 2020 às 17:25
Inovação Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet analisa como lançar um negócio de sucesso pode ser um caminho longo e complicado em todo o mundo se não houver o apoio necessário. Nesse cenário, um destaque mundial é o trabalho realizado pela "Founder Institute", considerada a maior aceleradora do mundo em estágio pré-semente ("pre-seed"), e que está presente em Vitória, no Espírito Santo. Quem participa da conversa e traz as orientações é Michele Janovik, mestre em Administração e líder do Programa de Aceleração de Startups do "Founder Institute" em Vitória. O instituto foi fundado em 2009 no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil em 2015.
Michele destaca que para os empreendedores de primeira viagem ou em fase inicial, o programa do "Founder" fornece estrutura, mentoria e acesso a uma rede global de empreendedores. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as atividades, que eram realizadas presencialmente, agora acontecem de forma online. Atualmente, no Espírito Santo, são seis startups que participam do programa mundial.
No "Founder", ela explica, são simulados níveis de dificuldade que chega a ser bem próximo que os empreendedores vão enfrentar no mercado e, no País, já foram operados trabalhados com 300 empresas em diversas cidades brasileiras. Confira detalhes da conversa:
CBN INOVAÇÃO - 15-06-20
 
SERVIÇO: Quando o próximo processo por aberto, os interessados podem acessar por meio do endereço: https://fi.co/join/vix. A comunicação sobre a data será realizada por meio das redes sociais do Instituto e seu site.

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