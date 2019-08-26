Aceleradora coloca startups diante de desafios e investidores

Se no ambiente da inovação das startups, a fase da incubadora leva ao desenvolvimento de um projeto desde suas primeiras etapas, a fase da aceleração é onde o ritmo para o projeto e conhecimento aparecem para mostrar que o negócio é viável aos olhos dos investidores. Neste CBN Inovação, o comentarista Evandro Millet analisa o momento em que as conecta pessoas e oportunidades. No Espírito Santo, a aceleradora Azys ajuda o empreendedor a colocar as ideias no papel, validar no mercado, desenvolver os novos negócios e conectá-los a investidores-anjo. No ciclo 2019, sete startups foram investidas e mais de 20 projetos estão em processo de validação, com explica o fundador Denis Ferrari. "O ambiente de uma aceleradora tem como princípio a colaboração entre os próprios empreendedores”, diz. Ouça as explicações na íntegra:
CBN Inovação - 26-08-19