A inteligência artificial está transformando os mercados tradicionais

Tema de destaque no CBN Inovação o mercado de inteligência artificial tem sido fundamental para a criação de novos modelos de negócios e feito com que especialistas da área destaquem, por exemplo, que os dados são o novo petróleo da era mundial. É sobre este assunto que o comentarista Evandro Milet conversa, nesta edição do quadro, Rodrigo Missagia, sócio-responsável pela área de Tecnologia da Informação da Tegrus. Missagia destaca que as Inteligências Artificiais - IA´s - estão cada vez mais presentes no mercado, principalmente, pelo fato de terem uma capacidade analítica de interpretar dados com maior profundidade. E ele vai além: as IA´s estão dominando um mercado que até então não era possível.

Um exemplo prático? Um deles é o telemarketing. “Hoje, um robô que possui a interpretação de linguagem natural consegue entrar em contato com o devedor, confirmar o nome, falar quais são os débitos que estão abertos e ainda pegunta se ele possui algum tipo de planejamento para não entrar na inadimplência. É transformador”, explica.

Ele também destaca que outra forma de Inteligência Artificial é a de recomendação. Um exemplo são os provedores globais de filmes e séries de televisão via streaming. Por meio desses dispositivos, ele não se baseia apenas nas preferências do internauta, mas também relacionados as pessoas que possuem o mesmo comportamento do usuário. Confira!