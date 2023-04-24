Top 5 das inovações disruptivas: conheça aquelas que marcam a nossa história

Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, o comentarista Léo Carraretto traz como destaque as inovações disruptivas e que marcam a história humana com o seu legado e importância para gerações. Entre os destaques temos: a Uber (e os novas possibilidades em meios de transportes), eletrônicos e eletrodomésticos, como a máquina de lavar, o aparelho celular (com ênfase no iPhone), a evolução da indústria fonográfica (CDs, MP3 e os serviços de streaming de música) e, claro, a própria Internet, que revolucionou as relações humanas. Ouça a conversa completa!