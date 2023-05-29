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CBN Inovação e Empreendedorismo

Startup de casas por assinatura é destaque no mercado; saiba como funciona

Ouça a conversa completa com o comentarista Léo Carrareto e o CEO da Housi, Alexandre Frankel

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 18:00

Publicado em 

29 mai 2023 às 18:00
Apartamento
Apartamento Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo o comentarista Léo Carraretto traz como destaque uma conversa com Alexandre Frankel, fundador e CEO da Housi, plataforma digital de moradia por assinatura. A startup tem como principal ideia mudar o conceito tradicional de aluguel. A Housi acredita na moradia on demand (sob demanda, em livre tradução), então não impõe longos contratos aos seus locatários, flexibilizando a duração da estadia nos apartamentos da empresa. Frankel já atuava no mercado imobiliário há quase 10 anos. Em 2009, ele fundou a Vitacon, uma incorporadora especializada em apartamentos compactos. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 29-05-23

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