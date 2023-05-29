Startup de casas por assinatura é destaque no mercado; saiba como funciona

Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo o comentarista Léo Carraretto traz como destaque uma conversa com Alexandre Frankel, fundador e CEO da Housi, plataforma digital de moradia por assinatura. A startup tem como principal ideia mudar o conceito tradicional de aluguel. A Housi acredita na moradia on demand (sob demanda, em livre tradução), então não impõe longos contratos aos seus locatários, flexibilizando a duração da estadia nos apartamentos da empresa. Frankel já atuava no mercado imobiliário há quase 10 anos. Em 2009, ele fundou a Vitacon, uma incorporadora especializada em apartamentos compactos. Ouça a conversa completa!